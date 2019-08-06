Кличко за последние 20 дней ходил в отпуск четыре раза - депутат Киевсовета
19:49, 06 августа 2019Киев
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Мэр Киева берет отпуска на 1-5 дней.
Кличко четвертый раз за месяц отправился в отпуск / фото facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мер Киева Виталий Кличко за последние 20 дней уже четыре раза побывал в отпуске.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского городского совета Илья Сагайдак, опубликовав заявления Кличко на отпуск.
"Никто ж не спорит, что Кличко крутой спортсмен! Просто даже в самое напряженное для него время, он идёт 4 раза в отпуск за последние 20 дней. Правильно, какая разница где находится, городом и так управляют другие люди, только под ногами путается", - написал Сагайдак.
Как сообщал УНИАН, 4 августа Кличко улетел из Киева.
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