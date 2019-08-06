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Кличко за последние 20 дней ходил в отпуск четыре раза - депутат Киевсовета

19:49, 06 августа 2019
Киев
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Кличко четвертый раз за месяц отправился в отпуск / фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского городского совета Илья Сагайдак, опубликовав заявления Кличко на отпуск.

"Никто ж не спорит, что Кличко крутой спортсмен! Просто даже в самое напряженное для него время, он идёт 4 раза в отпуск за последние 20 дней. Правильно, какая разница где находится, городом и так управляют другие люди, только под ногами путается", - написал Сагайдак.

Как сообщал УНИАН, 4 августа Кличко улетел из Киева.

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Теги: #Кличкопогода в Киеве