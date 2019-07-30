Политолог назвал отставку секретаря Киевсовета симптомом грядущей смены власти в столице

По мнению Фесенко, еще одним мотивом отставки Прокопива может быть попытка избежать уголовной ответственности по некоторым решениям Киевсовета.

Политолог, председатель правления в Центр прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает отставку Владимира Прокопива с должности секретаря Киевсовета "симптомом" грядущей смены власти в столице Украины.

«Об отставке Владимира Прокопива с должности секретаря Киевсовета. Очень симптоматичное событие. Суть понятна – «крысы бегут с корабля». Это признание неизбежного – урезания власти Виталия Кличко в Киеве и грядущей смены власти в столице Украины», - написал Фесенко в своем Facebook.

По словам Фесенко, Прокопив, возглавив киевскую организацию партии Порошенко «ЕС», наверняка займется подготовкой к предстоящим выборам в Киеве.

«Вот будет хохма, если в мэры Киева пойдет экс-президент Порошенко», - пишет он.

Также Фесенко считает, что еще одним мотивом отставки Прокопива может быть попытка избежать уголовной ответственности по некоторым решениям Киевсовета.

«Еще один возможный мотив отставки Прокопива: «главное в профессии… - вовремя смыться» (это я цитирую классику). Но вот поможет ли? Есть у меня предчувствие, что найдутся заинтересованные товарищи, которые инициируют криминальные производства по некоторым решениям Киевсовета, и роли в этих решениях его секретаря», - написал политолог.

Как сообщал УНИАН, вчера Владимир Прокопив написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета.

«Сегодня я принял решение, что поведу команду «Европейской солидарности» в столичный парламент, поскольку партию поддержали почти 200 тысяч киевлян», - отметил Прокопив. «Решение возглавить партию «Европейская солидарность» в Киеве делает невозможным мою дальнейшую работу на посту секретаря Киевсовета», - написал он.

Экс-мэр Киева, депутат Киевсовета Александр Омельченко в комментарии УНИАН высказал мнение, что отставка Прокопива – политическое заявление без юридических оснований, которое говорит о расколе условной «команды Кличко» в столице.