Коммунальщики начали благоустройство территории парка отдыха и культуры «Гидропарк» – КГГА

Накануне здесь состоялся субботник, к которому присоединились более пяти десятков неравнодушных жителей столицы.

В субботу, 20 июля, стартовал благоустройство парка отдыха и культуры «Гидропарк». В выходные здесь прошел первый субботник, результатом которого стал вывоз более 40 тонн мусора.

Инициаторами чистой субботы стали исполняющий обязанности директора КУ «Парк отдыха и культуры «Гидропарк» Олег Челомбитько и глава организации по защите окружающей среды Сергей Волков.

К субботнику присоединились более пяти десятков неравнодушных жителей города и сотрудники городского экопространства «Скворечник».

«Я приятно удивлен количеством людей, которые изъявили желание приобщиться к чистой субботе. Это реально круто, ведь жителям не безразличен родной город. Отдельная благодарность Управлению контроля за благоустройством и «Киевзеленстрою» – если бы не их техника, было бы тяжеловато самостоятельно вручную выносить несколько десятков тонн мусора. Одной субботой все не завершится – территория парка внушительная. Поэтому, это только начало. Дальше будет», – сказал Олег Челомбитько.

Он также добавил, что инициирует проведение аудита коммунального заведения, ведь в последний раз он проводился еще летом 2017 года. Соответствующее письмо уже направлено в Департамент культуры.

Напомним, на прошлой неделе Департамент культуры КГГА назначил Олега Челомбитько и. о. директора коммунального учреждения «Парк отдыха и культуры «Гидропарк».