На Нивках открылся обновленный парк "Радуга" – КГГА

Заместитель председателя КГГА добавил, что для повышения безопасности всех посетителей парка установлены 32 видеокамеры и кнопки вызова полиции.

Киев продолжает создавать современные зоны отдыха. Обновленный парк «Радуга», который открытый после капитального ремонта в микрорайоне «Нивки», является прекрасной зеленой зоной с видеонаблюдением и системой автоматического полива.

Об этом во время открытия парка сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Парк небольшой, всего 7,9 га, но он имеет всю необходимую для отдыха инфраструктуру. Здесь большое количество детских площадок, спортивная площадка, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, дорожки, скамейки – то есть все, что надо для отдыха местных жителей», – отметил Петр Пантелеев.

Петр Пантелеев подчеркнул, что парк будет патрулировать муниципальная стража, ведь, как показывает практика, построить – это пол дела, нужно заботиться, охранять и не дать разрушить то, что таким трудом создается.

Заместитель председателя КГГА добавил, что для повышения безопасности всех посетителей парка установлены 32 видеокамеры и кнопки вызова полиции. С точки зрения безопасности выполнены стандартные требования, определенные мэром города по строительству таких зон отдыха.

В обновленном парке установлено современное поливочно-оросительную систему газонов и цветников, детская площадка и орудия для воркаута, обустроено многофункциональное спортивное поле, установлены шахматные и теннисные столы. На территории высажено 610 деревьев и кустов и устроено живую изгородь – это плотная узкая полоса кустов или деревьев вместо забора. Отремонтирована сцена, установлено 18 скамеек и 18 урн для мусора. Также на территории есть освещение со 126 опор.