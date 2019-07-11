В Киеве на "стеклянном" горе-мосту появилась новая трещина и ослабли тросы (фото, видео)

Из-за чего это случилось и влияет ли это на снижение устойчивости путепровода — неизвестно.

Ранним утром 11 июля в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют «мост Кличко», снова образовалась трещина.

На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы.

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Неприятное повреждение обнаружила съемочная группа Информатор, которая приехала на мост, чтобы полюбоваться утренним рассветом.

Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Из-за чего это случилось и влияет ли это на снижение устойчивости путепровода — неизвестно.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 17 июня в сети появилось фото, на котором видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост заехал автомобиль.Нарушителем оказался серебристый Mercedes Benz GL, который скрылся в неизвестном направлении. Позже было найдено и видео, которое сняли в салоне автомобиля.