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Кличко: В Киеве начали эвакуацию припаркованных в запрещенных местах авто

14:17, 10 июля 2019
Киев
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По словам мэра Киева, эвакуация таких авто - не однодневная акция / фото: kiev.klichko.org

В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, особое внимание инспекторов и полиции - к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.

«Центр организации дорожного движения столицы совместно с Патрульной полицией Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы», - подчеркнул Виталий Кличко.

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