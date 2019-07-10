Кличко: В Киеве начали эвакуацию припаркованных в запрещенных местах авто

Особое внимание, подчеркнул мэр столицы, инспекторы и полиция обращают на машины, оставленные на полосах общественного транспорта.

В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, особое внимание инспекторов и полиции - к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.

«Центр организации дорожного движения столицы совместно с Патрульной полицией Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы», - подчеркнул Виталий Кличко.