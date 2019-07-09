Система видеонаблюдения в Киеве увеличится минимум на 600 видеокамер – КГГА

В 2019 году ресурсы городской системы видеонаблюдения увеличатся минимум на 600 видеокамер. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По словам Дмитрия Давтяна, комплексная система видеонаблюдения города Киева – около 7 тысяч камер видеонаблюдения с современным функционалом, и в этом году она увеличится на 600 единиц. Большинство из них, как проинформировал заместитель председателя КГГА, будут устанавливать в местах массового пребывания людей, возле памятников культурного наследия и в парковых зонах.

«Камеры городской системы видеонаблюдения установлены во всех районах Киева: на мостах, улицах и автодорогах, территориях объектов социально-культурного назначения, всех въездах и выездах из города. Один из последних объектов, где установлены камеры, – пешеходно-велосипедный мост. Там установлено 10 видеокамер, две из которых роботизированные (имеют широкий обзор и функцию распознавания лиц)», – добавил Дмитрий Давтян.

Справочно.

С помощью комплексной системы видеонаблюдения в столице удается обеспечить должный уровень безопасности. Широкий функционал камер позволяет правоохранительным органам находить людей даже по вторичным признакам и контролировать трафик на дороге, определяя скорость и направление движения транспорта.