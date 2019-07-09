В Киеве на Троещине сегодня открыли новый пляж – КГГА

Сегодня в Киеве открыли новый пляж «Троещина», рядом с одноименным жилым массивом. В результате ремонтных работ акваторию пляжа увеличили до 1,7 га, завезли песок, построили туалеты, детскую и спортивную площадки и другие элементы инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, инспектируя новый пляж.

«Мы открываем новый пляж для жителей Троещины. Раньше это была зона отдыха, пользовалась большой популярностью. Поэтому логичным было решение превратить эту зону отдыха в настоящий обустроенный пляж. Здесь расчищена акватория площадью 1,7 га, очищено дно, привезен песок. Очень важно, что здесь есть дорожки для людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Здесь установлен спортивная и детская площадки. Здесь есть специально отведенное место для пикников. Без выходных здесь дежурят спасатели», – говорит Петр Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, ежедневно здесь отдыхают 15 тысяч человек и главное, чтобы этот отдых был безопасным и удобным.

Стоимость выполненных в этом году работ – 13 млн грн.

Петр Пантелеев напомнил, что уже восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты – международную награду «Голубой флаг». Среди них – семь муниципальных пляжей: «Радуга», «Венеция», «Галерный» и «Молодежный», «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица». Для сравнения: в 2017 году только 3 пляжа имели голубой флаг.

В общем для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

За последние три года отремонтировали четыре пляжа: «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Пуща-Водица», а в этом году планируется завершить капремонт еще трех – «Троещина», «Черторой», «Галерный».