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В Киеве на Троещине сегодня открыли новый пляж – КГГА

17:35, 09 июля 2019
Киев
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В Киеве на Троещине сегодня открыли новый пляж / kyivcity.gov.ua

«Мы открываем новый пляж для жителей Троещины. Раньше это была зона отдыха, пользовалась большой популярностью. Поэтому логичным было решение превратить эту зону отдыха в настоящий обустроенный пляж. Здесь расчищена акватория площадью 1,7 га, очищено дно, привезен песок. Очень важно, что здесь есть дорожки для людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Здесь установлен спортивная и детская площадки. Здесь есть специально отведенное место для пикников. Без выходных здесь дежурят спасатели», – говорит Петр Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, ежедневно здесь отдыхают 15 тысяч человек и главное, чтобы этот отдых был безопасным и удобным.

Стоимость выполненных в этом году работ – 13 млн грн.

Петр Пантелеев напомнил, что уже восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты – международную награду «Голубой флаг». Среди них – семь муниципальных пляжей: «Радуга», «Венеция», «Галерный» и «Молодежный», «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица». Для сравнения: в 2017 году только 3 пляжа имели голубой флаг.

В общем для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

За последние три года отремонтировали четыре пляжа: «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Пуща-Водица», а в этом году планируется завершить капремонт еще трех – «Троещина», «Черторой», «Галерный».

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