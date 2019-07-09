цей матеріал доступний українською

Коммунальщики завершили ремонт одной из центральных магистралей Киева – КГГА

16:03, 09 июля 2019
Киев
64 0
Коммунальщики завершили ремонт одной из центральных магистралей Киева / kyivcity.gov.ua

Площадь нового покрытия – 2200 кв. м. Чтобы покрытие служило дольше, использовали укрепленный полимерасфальтобетон, а перед укладкой полотна выровняли бордюры и люки смотровых колодцев.

Как напомнили в корпорации, несколько недель назад дорожники Шевченковского района обновили покрытие на другом участке вул. Петлюры – между ул. Саксаганского и бульваром Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter