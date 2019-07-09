Коммунальщики завершили ремонт одной из центральных магистралей Киева – КГГА
16:03, 09 июля 2019Киев
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Ночью дорожники уложили верхний слой асфальта на вул. Петлюры – на участке между ул. Жилянской и вул. Саксаганского.
Коммунальщики завершили ремонт одной из центральных магистралей Киева / kyivcity.gov.ua
Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Площадь нового покрытия – 2200 кв. м. Чтобы покрытие служило дольше, использовали укрепленный полимерасфальтобетон, а перед укладкой полотна выровняли бордюры и люки смотровых колодцев.
Как напомнили в корпорации, несколько недель назад дорожники Шевченковского района обновили покрытие на другом участке вул. Петлюры – между ул. Саксаганского и бульваром Тараса Шевченко.
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