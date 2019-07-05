Подчиненные Кличко вместе с военной прокуратурой задержали чиновника-взяточника

Преступление наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины во взаимодействии с Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА разоблачили чиновника в получении неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США за регистрацию религиозной организации в г. Киеве.

Установлено, что заместитель директора Департамента культуры – начальник управления по делам национальностей и религий КГГА в апреле 2019 года выдвинул требование о передаче 2000 долларов США за согласование документации и дальнейшую регистрацию религиозной организации в г. Киеве.

4 июля чиновник с помощью посредника получил указанную сумму неправомерной выгоды от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями. После этого в порядке ст. 208 УПК Украины произошло задержание чиновника совместно со следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве при оперативном сопровождении сотрудников Управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, карается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.