Кличко: Еще на 120 столичных улицах в этом году установим современное и яркое освещение

Он отметил, что модернизацию наружного освещения осуществляют не только на крупных улицах и проспектах.

Еще на 120-ти столичных улицах в этом году заменят старое уличное освещение на современное.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео, как модернизируют освещение в Голосеевском районе столицы, сообщается на сайте klichko.org.

«Киев становится светлее и безопаснее! Еще на 120-ти столичных улицах в этом году заменим старое уличное освещение на современное и яркое. Сотрудники КП «Киевгорсвет» установят 15 тысяч новых, экономичных LED-светильников. Сегодня работы продолжаются в разных районах столицы. Например, в ближайшее время «засветятся» улицы Бориспольская и Ломоносова. Светлее станет и на Трухановом острове. Работают специалисты на Столичном шоссе, где установят 569 новых опор для современного освещения», - написал Кличко.

Читайте такжеКличко продолжает массовые чистки чиновников-коррупционеров и благодарит правоохранителей за отличную работу

Он отметил, что модернизацию наружного освещения осуществляют не только на крупных улицах и проспектах. Мэр показал видео, как идет замена старых опор и светильников на улице Маричанской в Голосеевском районе.

«Новые яркие LED-светильники делают движение на улицах более комфортным и безопасным. И для водителей, и для пешеходов. К тому же, использование современных светодиодных ламп позволяет экономить около 30% на оплате за электроэнергию. Например, в прошлом году, благодаря модернизированному освещению, столица сэкономила 11 миллионов гривень», - подчеркнул Виталий Кличко.