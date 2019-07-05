Кличко продолжает массовые чистки чиновников-коррупционеров и благодарит правоохранителей за отличную работу

Правоохранители вместе с подчиненным мэру Киева Виталию Кличко управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА в четверг, 4 июля, разоблачили чиновника городской администрации во взяточничестве.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины в своем Facebook.

«Сегодня, 4 июля, оперативники Управления защиты экономики в городе Киеве Национальной полиции Украины, следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона совместно с управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА уличили чиновника городской администрации во взяточничестве», – сообщили в полиции.

Там также уточнили, что взяточник занимал должность заместителя начальника одного из Департаментов КГГА.

«За подготовку документов и ускорения регистрации религиозной организации требовал и получил от гражданина через посредника 2 тысячи долларов США неправомерной выгоды. Сейчас чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся неотложные следственные действия в служебных помещениях управления КГГА. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

В свою очередь Виталий Кличко выразил благодарность правоохранителям за профессионализм и отличную работу.

Напомним, ранее мэр Киева выступил с требованием об увольнении с должностей глав «Киевзеленстрой», КП «Центр развития городской среды» и директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

«Такого отношения к работе в столичной власти не будет! Поручаю подготовить материалы проверок, которые мы направим в правоохранительные органы для соответствующего реагирования», – заявил Кличко.