Торговый центр вместо зеленой зоны: кто хочет уничтожить парк Киото в Киеве (видео)

Скандальный столичный решало Вадим Столар, который получает коррупционные доходы с каждого бюджетного тендера города Киева, и бизнесмен-застройщик Вагиф Алиев, который называет Столара племянником и строит торгово-развлекательные центры по всей столице, хотят превратить парк Киото с зеленой зоны отдыха на очередной ТРЦ.

Киев. Станция метро Лесная. Здесь находится известный на всю Украину парк сакур Киото.

Об этом говорится в расследовании программы "Гроши".

Парк с самой длинной аллеей сакур основали родители будущего артиста Украины Нобухиро Терада еще в 1972 году - в то время, когда Киев и Киото стали городами-побратимами.

Нобухиро вспоминает, как его отец, а потом и он собственноручно высаживали деревья, привезенные из Японии.

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"Об этом парке знает каждый житель Японии. Потому что для нас дерево сакура - это символ мира и символ дружбы. Для нас этот парк очень важен", - говорит Нобухиро.

Сегодня он просто шокирован, что киевская власть позволила застройщику "проглотить" часть исторического парка. У застройщика даже поднялась рука на деревья, которые, так сказать, росли на арендованной земле. Когда их уничтожили ядом, экологи подняли настоящий переполох. Но дальше прокуратуры дело почему-то не зашла.

4 га земли дали в аренду еще при Омельченко. О незаконности и нарушения все время говорили и активисты, и даже некоторые депутаты.

Проект решения о расторжении договора с ООО "Женсан" годами лежал под слоем пыли в Киевсовете, но столичная власть не была в этом заинтересована.

И пока в Киевсовете происходили ожесточенные бои за территорию, арендатор через окружной суд в марте 2019 получил судьбоносный документ. В то же время Департамент градостроительства и архитектуры подает в Верховный суд кассационную жалобу на застройщика.

А появится здесь очередной торговый центр и паркинг. Журналисты решили выяснить, кто и что строит в парке.