В роддоме уже осуществили ремонтные работы в отделениях совместного пребывания матери и ребенка, патологии беременности.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет реконструкция Киевского городского родильного дома №1.

"Это старейший родильный дом столицы. Ему 101 год. За это время в этом роддоме родилось более 200 тысяч киевлян. Ежегодно здесь рождается от 3 до 4 тысяч детей, - отметил Кличко. - Поэтому капитальный ремонт учреждения был у нас в приоритете. Здесь сделали современный ремонт, закупили лучшее оборудование. И наша задача, чтобы все медицинские учреждения столицы были такого уровня. Осуществлены меры, которые дадут возможность учреждениям оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь, которая соответствует лучшим стандартам", - сказал мэр столицы.

В роддоме уже осуществили ремонтные работы в отделениях совместного пребывания матери и ребенка, патологии беременности. Обустроили семейный родильный зал, обновили центральный вход акушерского корпуса, продолжают работы в гинекологическом корпусе.

Так, по словам городского головы, в медучреждении почти завершена термосанация (утепление) всех трех зданий родильного дома. В результате утепления стоимость отопления уменьшится на 25%. Также заменили на новые три из четырех лифтов в акушерском корпусе.

Осуществляют и благоустройство территории, которое планируют завершить до конца года.

В роддом уже закупили оборудование на сумму 107 млн грн для отделений интенсивной терапии для новорожденных, интенсивной терапии для взрослых, отделения совместного пребывания матери и ребенка, семейных и индивидуальных родильных залов, клинико-диагностической лаборатории, отделения патологии беременности, операционного блока и гинекологического отделения.

В частности, кровати-трансформеры для рожениц, функциональные кровати для палат интенсивной терапии, аппараты УЗИ, открытые реанимационные системы, оборудование для проведения фототерапии, современное лабораторное оборудование, операционные столы, хирургические и анестезиологические консоли и тому подобное. Также закупят оборудования в центральное стерилизационное отделение.

Врачи роддома отмечают, что все отделения теперь выглядят современно и уютно, поэтому пребывание женщин, которые решили там рожать, будет комфортным.

Всего в учреждении 12 родильных залов, из них 4 - семейного типа для тех молодых родителей, которые хотят рожать в "домашней атмосфере". Так, родильные залы семейного типа оборудованы как мини-квартиры с кухней, душевой, залом для родов, большой двуспальной кроватью. Другие же родильные залы предназначены лишь для рождения детей, после чего рожениц переводят в палаты, где матери находятся вместе с детьми. Почти все палаты для пребывания родильниц с детьми индивидуальные.

"После родильного зала все дети и мамы находятся на совместном пребывании. То есть ребенок, который родился, от мамы не убирается ни на минуту. Обзор неонатолога, все процедуры взвешивания и сбор других данных проводятся тут же при матери", - объясняет главный врач медучреждения Наталья Гончарук.

Родильный дом №1 рассчитан на 140 коек, имеет 7 стационарных отделений: 4 отделения акушерского профиля, 2 отделения интенсивной терапии для новорожденных и взрослых, гинекологическое отделение, лабораторная служба.