В рамках проекта «Доктор в Вашем доме» проведено 84 тысячи обследований – КГГА

Кроме того, на прошлой неделе совершено 65 выездов мультидисциплинарных бригад.

За прошедшую неделю в рамках проекта «Доктор в Вашем доме» совершено 979 обследований, а всего с начала действия проекта – 84 072 обследования.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью «Врач в Вашем доме» во всех районах столицы. В частности, получить первичные консультации по поводу состояния здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.

«По результатам обследований на прошлой неделе в 694 киевлян в рамках проекта выявлен избыточный вес, у 450 – повышенное артериальное давление, в 144 – высокий уровень сахара крови, в 369 – высокий уровень холестерина», – рассказал Николай Поворозник.

Кроме того, на прошлой неделе совершено 65 выездов мультидисциплинарных бригад.

«В состав бригады входят врач и медсестра первичного звена, узкопрофильные специалисты. Они выезжают к социально незащищенным семьям или к киевлянам, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь», – напомнил Николай Поворозник.