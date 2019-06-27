Кличко требует прекратить строительство в Протасовом Яру до урегулирования конфликта с общественностью

Городская власть обратилась к застройщику, чтобы тот прекратил любые работы в Протасовом Яру и не углублял конфликт с общественностью.

Застройщика, который апеллирует тем, что имеет документы и разрешения на строительство, призывают не идти на конфликт с общиной. В то же время, - скорректировать проект, представить его на градостроительном совете, согласовать со специалистами и общественностью. Город ищет также юридические инструменты для решения этого конфликта.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио «Киев».

“Я убежден, что Киев должен оставаться комфортным и зеленым городом и не должны предприниматься какие-то действия против желания общества, - отметил Кличко. - Власть не может игнорировать мнение общества и будет защищать его интересы. Но нам нужно искать правовые инструменты для решения подобных вопросов. Поэтому инициируем, как и относительно других резонансных застроек до этого, рассмотреть этот вопрос на градостроительном совете”, - сказал Кличко.

Мэр отметил, что большая часть Протасового Яра еще с 2000-х годов находится в частной собственности.

“Эта земля сегодня принадлежит не общине, а частным компаниям, которым много лет назад ее отвели”, - отметил Кличко.

В этой и подобных ситуациях, когда застройщик имеет всю разрешительную документацию на строительство, у городской власти нет другого рычага, кроме обращений в суды.

“А тем временем вырубают деревья, идет строительство. Пока идут судебные разбирательства, на таких участках вырастают дома”, - отметил Кличко.

Чтобы избежать подобной ситуации, городские власти, после начала работ в Протасовом Яру, обратилась к застройщику приостановить любые строительные работы. Также, как отмечают в КГГА, компании-застройщики не собираются продлевать действие контрольной карточки на временное нарушение благоустройства и его восстановление.