Кличко встретился с президентом парламентской ассамблеи НАТО Меделин Мун

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с президенткою парламентской ассамблеи НАТО Меделин Мун.

Во встрече также приняла участие председатель Постоянной делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец.

Кличко поблагодарил Мун за поддержку Украины в ее борьбе с агрессором и в стремлении сохранить территориальную целостность и восстановить мир в государстве.

“Я искренне благодарю за вашу работу, за поддержку нашей страны. Для Украины очень важна помощь наших друзей - всех, кто хочет видеть нашу страну независимой, демократической и европейской, - отметил Кличко. - Сегодня Украина противостоит агрессии России, которая, цинично пренебрегая международным правом, чувствует себя практически безнаказанным и продолжает разрушать систему европейской безопасности. Это нельзя не учитывать. И нужно не допустить снятия или смягчения санкций против России", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что несмотря на все притязания России, у Украины нет другой альтернативы и другого пути, кроме движения в сторону Европы и НАТО.