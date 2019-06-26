«Реванша не будет»: Кличко готовит апелляцию относительно решения об отмене переименований в столице

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов в столице.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает сайт городского головы.

«Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича», – подчеркнул мэр.

Он уточнил, что речь идет именно об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.

«И во-вторых: на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов», – подытожил Кличко.

Напомним, что вчера Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице, которые ранее были переименованы в связи с законом о декоммунизации.