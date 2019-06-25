Виталий Кличко показал как ремонтируют пляж "Троещина"

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором показал как идет реконструкция пляжа «Троещина».

«Уже вскоре жители Троещины смогут с комфортом отдыхать на обновленном пляже. Ремонтные работы в зоне отдыха возле воды завершаются. И в этом году мы поднимем еще один «Голубой флаг» на еще одном столичном пляже», - написал мэр.

Он отметил, что на пляже «Троещина» установили душевые кабинки и кабинки для переодевания, удобные туалеты. Строители заканчивают укладывать плитку на новых пешеходных дорожках и доделывают новые лавочки. Обустроили на пляже и новые волейбольную и детскую площадки. Есть специальные зоны отдыха для неактивного загара. Также будут установлены фонтанчики с питьевой водой. Для безопасного отдыха на воде установили спасательные посты, где дежурит «Пляжный патруль».

«А совсем скоро на пляж «Троещина» завезут известный «багамский» песок, которым покроют площадь размером более 3 гектаров, - отметил Кличко. - В общем, за три последних года мы полностью обновили 7 коммунальных пляжей столицы, получившие награду «Голубой флаг», потому что отвечают теперь международным стандартам. «Троещина» станет восьмым современным и комфортным пляжем Киева!», - подчеркнул мэр столицы.