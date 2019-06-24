Сыплется мост на Осокорках: Кличко уже наказал виновного

Сегодня рядом со станцией метро "Осокорки" на автомобиль упали куски штукатурки с моста над проспектом Бажана.

Киевский городской председатель Виталий Кличко уволил и.о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе мэра Киева.

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По словам Кличко, "сегодня случилось происшествие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на автомобиль, проезжавший под мостом (УНИАН: над проспектом Николая Бажана рядом со станцией метро "Осокорки"). Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен своевременно обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и оперативно предоставлять информацию другим службам по выявленным проблемам. Я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" за халатное отношение к своим обязанностям".

Также мэр поручил Департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах среди тех, где проходят ремонтные работы.

Как сообщал УНИАН, на Осокорках в Киеве отвалилась часть путепровода, обломки упали на автомобиль, проезжавший под ним.