Журналисты рассказали, как братья Кличко отобрали здание у киевлян для склада и кухни собственного отеля в центре Киева (видео)

Мэр Киева и его брат обвинения в коррупции опровергают.

В центре Киева власти фактически удалось украсть целый особняк в центре столицы. Причем сделать это дважды. Сначала - у бизнес-леди, которая должна сделать там реконструкцию. Якобы для общины. А потом - уже у общины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Потому что получили этот домик практически за копейки - только под предлогом, что будут там нужны киевлянам библиотека или музей.

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"Это ваша квартира? Да. А это моего любимого соседа. Это Виталий Владимирович Кличко. Наш действующий мэр города", - рассказывает предпринимательница Лариса Гетьман-Гнидунец.

Ее сосед чемпион мира по боксу и мэр Киева - Виталий Кличко. Казалось бы, лучшего соседа и друга и желать нечего. Так было, говорит Лариса. Пока братьев Кличко не начала менять власть над столицей. Очевидно, они решили, что теперь могут брать то, что понравилось. А понравилось им, говорит Лариса, ее здание. Дружба - дружбой, а помещение рядом с гостиницей Кличко оказалось слишком заманчивым, чтобы удержаться от захвата.

В 2005 году Лариса Гетьман и ее фирма "Капитал" побеждает в инвестиционном конкурсе на реконструкцию здания на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева. Согласно условиям, Лариса, как инвестор, должна снести старый трехэтажный дом, построить новый, и передать часть помещений городу. Но, прежде всего, нужно оформить участок под застройку.

"У нас, к большому сожалению, такое отношение к инвестору. Все это время продолжался отвод участка, без которого строительство невозможно", - говорит она.

Тем временем Лариса узнает, что рядом с полученным зданием расположилась стройплощадка братьев Кличко. И именно на нем вырос отель младшего брата-боксера с интригующим названием – 11 mirrors. Участок Ларисы заинтересовал Кличко еще тогда. Старший брат даже вел переговоры о выкупе.

Речь шла о миллионах долларов. Очевидно, поэтому переговоры и не заканчивались успехом. Тем временем отель вырос и заинтересованность в домике для младшего брата-боксера стала очевидной. А тут подоспела наконец сессия Киевсовета по земельному вопросу Ларисы. Это означало начало сноса.

Шел 2013 год. Столица сотрясается от протестов Евромайдана. Известный оппозиционный политик Виталий Кличко метит в президенты, но соглашается и становится столичным головой.

"В 2013 году, в декабре месяце, мы узнали, что некая неизвестная компания "Альтернатива" получила без конкурса наше помещение, которое город должен был уже передать нам. Получила без конкурса под библиотеку", - рассказывает Лариса.

Забрать у бизнесвумен и отдать обществу для удовлетворения культурных потребностей. Благородно. Но это на первый взгляд.

"Вроде бы они собирались там создавать музей... И за то, что это музей – им установили очень низкую арендную ставку. И освободили от любой конкуренции. Я так понимаю, что никакого музея за эти 6 лет там никто не создавал", - говорит депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам собственности Леонид Антоненко.

То есть здесь уже 5 лет должна быть библиотека или музей. Поэтому деньги с них в казну Киева чисто символические. По договору - ничто иное кроме библиотеки или музея там быть не может. Тем более под носом самого городского головы, который часто завтракает в отеле брата Владимира.

А тогда, в 2013 году Лариса - действующий победитель инвестиционного конкурса - видит, что ее здание просто украли. Киевский городской совет без всякого конкурса передает трехэтажку неизвестной компании "Альтернатива" в аренду. Конечно, юристы Ларисы проанализировали, кто за той "Альтернативой" стоит. Тогда впервые всплыло фамилия - Кличко.

Вот как это выглядело в 2013 году. Компания "Альтернатива" принадлежала Валерию Аракчееву. Все бы ничего, но он еще был директором двух предприятий: ООО "Тельбин" и ООО "Е-ГРУПП". Владельцами этих компаний тогда были близкие родственники народного депутата от партии Кличко УДАР - Валерия Ищенко.

"Я поставила Виталию Владимировичу вопрос. Он сказал, что не имеет к этому отношения", - рассказывает Лариса.

Тем временем захват продолжается. Лариса выигрывает суды против подозрительно близкой к мэру Кличко компании "Альтернатива", прокуратуры и самой мэрии. Однако проиграет в апелляционном суде. Сейчас, в 2016 году суд разорвал инвестиционное соглашение.

Все становится на свои места дальше - компанию "Альтернатива", которая сомнительно отхватила здание Ларисы, покупает такой себе Сергей Боярчуков.

Этот господин - совладелец юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры". Второй совладелец Сергей Алексеев с 2011 года президент официального фан-клуба братьев Кличко. Позже депутат БПП в составе депутатской группы Виталия Кличко УДАР.

А еще, как пишут СМИ, Алексеев имеет ну очень хорошие отношения с судьей Апелляционного хозяйственного суда Мариной Дидиченко. Они вместе попадали не в один скандал. И да, эта судья была среди 3 судей, которые расторгли инвестиционное соглашение между компанией Ларисы и городом.

Но Лариса пишет письма, жалуется, поэтому на встречу к ней приходит уже новый владелец "Альтернативы" Сергей Боярчуков. Не с пустыми руками. А с деньгами - от владельца гостиницы Владимира Кличко.

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"Он предложил мне сто тысяч долларов. Я сказала, что с ним разговаривать не буду. И хочу встретиться с Владимиром Кличко", - говорит она.

О деньгах от Владимира Кличко сам Боярчуков отвечает долго и размыто.

"Интересный вопрос. Сейчас я отвечу. Одним из моих стратегических партнеров по развитию этого помещения, как я это видел, был отель 11 mirrors в лице Владимира Кличко. Безусловно, я был заинтересован в сотрудничестве с ними. Но их условие было - чтобы я погасил этот скандал", - объясняет он.

Далее, по словам Ларисы, Боярчуков вместе с Владимиром Кличко назначали ей встречу и они все встретились.

"Я говорю, что это не очень нормально. Так как ваш брат является мэром. Является председателем КГГА. Это использование админресурса, потому что КГГА подала на нас, выиграла суд. Владимир сказал: какой админресурс? Такой, некий, от этого никуда не деться. Вы родственники. Говорю, что мы не проиграли честно. А проиграли в борьбе, которая есть не честной. Он сказал: я не буду в этом разбираться, я считаю, мы все сделали честно, на основании закона. И на этом наша беседа закончена", - объясняет Лариса.

Мэр Киева Виталий Кличко очень давно знаком с Алексеевым и Боярчуковым. Вот они вместе пьют шампанское на открытии нового офиса их юридической компании. Позже Боярчуков купит компанию "Альтернатива".

"Я конечно его знаю, потому что он мировая звезда. - Ну, например он приходит к вам в офис на переезд вашей компании? - Да, безусловно, он приходил, но я повторяю, что я после этого несколько раз встречал его на мероприятиях. Но он меня не узнает", - уверяет Боярчуков.

Владимир Кличко, к которому пробовали дозвониться, не брал трубку. На сообщения в мессенджерах не отвечал. Позже вообще заблокировал номер.

Виталия Кличко, мэра Киева, выжидали под домом несколько дней. Он спешит, однако на несколько вопросов все же останавливается ответить.

"Там есть конфликт старый. Между двумя участниками. С одной и другой стороны приходилоа предложение... Как этот конфликт решить. Я сказал – приватизация – только в очереди открытых конкурсов. Тендеры. И моя задача. Через аукцион", - уверяет Кличко.

На днях он, как мэр, выставил на приватизацию 28 объектов. Среди них - здание возле отеля его брата, которое филигранно отжали люди из его окружения. По словам депутата киевсовета Леонида Антоненко, из 28 объектов - 25 не попадут на аукцион.

"Моя задача – абсолютно прозрачные правила игры. Вся недвижимость должна проходить через аукцион. Кто больше даст – те и владеют. В этом направлении моя позиция неизменна... фирмы, которые владельцы... - Я понимаю, но среди бенефициаров этой компании есть люди, которые имеют отношение к УДАРу, к БПП, к фан-клубу Кличко, как так произошло? - Смотрите. Мне безразлично, какие бенефициары хотят иметь недвижимость – открытые торги, наполняя бюджет этого города", - отвечает городской голова столицы.

Отель брата 11 mirrors и здание, которое отобрали у Ларисы - всего в несколько десятков метров. Мэр хорошо знает этот вопрос. Мэр хорошо знает, что компания "Альтернатива", владельцы которой приближенные к нему, должны были там открыть библиотеку или музей.

Можно месяцами раскрывать схемы, выискивать документы. А можно просто прийти на место преступления. И все становится понятным. Охрана не дает зайти в здание, которое должно быть общественным местом. Все просто - в этой киевской библиотеке хорошо поместилась кухня и склад гостиницы Владимира Кличко. Поэтому нам и не позволяет зайти охрана 11 mirrors. Да и вообще - мэр города паркует на ночь тут авто.

Владелец "Альтернативы" Боярчуков неожиданно или, скорее, продумано заявил, что не знает, кто находится в его здании.

Лариса написала всюду. В НАБУ недавно приняли заявление. В Европе после такого скандала политики мгновенно подают в отставку Но надеяться на это у нас все равно что мечтать об уровне столичных дорог. Или разметке, которая не исчезнет через несколько месяцев.