В Киеве создадут серию памятников легендарным фотожурналистам

Благотворительный фонд Валерия Сыровацкого заявил о старте проекта по созданию городских скульптур, посвящённых памяти легендарных журналистов и фотокорреспондентов, работавших в разные исторические периоды.

По словам основателя фонда Валерия Сыровацкого: «Идея создания этого проекта появилась после просмотра работ легендарного фотокорреспондента военного времени Евгения Халдея. Мало кто знает, что фотохудожник, запечатлевший более тридцати тысяч кадров Второй Мировой войны, родился в Украине и всю жизнь питал к ней огромную любовь. Узнав его историю я подумал о том, что часто люди, чьи фотоработы, очерки, статьи облетают весь мир, сами остаются за кадром, несмотря на то, что их вклад в мировую историю - неоспорим. Этим проектом мы хотим привлечь внимание к историям этих людей и сохранить память о них».

По словам организаторов, к проекту будут привлекаться художественные училища и институты, сообщества журналистов и фотохудожников, истории и общественные организации. Презентация проекта состоится в сентябре 2019 года.