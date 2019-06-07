Киевская таможня растаможила бегемотика - Тупальский
16:12, 07 июня 2019Киев
320 0
Таможенное оформление "груза" было проведено на таможенном посту "Восточный" и длилось всего 15 минут .
Бегемота привезли из Франции / фейсбук Тупальський Сергей
Киевская городская таможня ГФС растаможила 1,5-летнего бегемотика по прозвищу Хипполит.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ведомства Сергей Тупальский.
По его словам, таможенное оформление "груза" было проведено на таможенном посту "Восточный" и длилось всего 15 минут - в полном соответствии с нормами Таможенного кодекса.
"Автоматизированная система анализа и управления рисками (АСАУР) позволила осуществить таможенные формальности без таможенного досмотра", - отметил Сергей Тупальский.
Животное весом 500 кг прибыло в Украину из Франции – в один из украинских зоопарков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter