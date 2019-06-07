Киевская таможня растаможила бегемотика - Тупальский

Таможенное оформление "груза" было проведено на таможенном посту "Восточный" и длилось всего 15 минут .

Киевская городская таможня ГФС растаможила 1,5-летнего бегемотика по прозвищу Хипполит.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ведомства Сергей Тупальский.

По его словам, таможенное оформление "груза" было проведено на таможенном посту "Восточный" и длилось всего 15 минут - в полном соответствии с нормами Таможенного кодекса.

"Автоматизированная система анализа и управления рисками (АСАУР) позволила осуществить таможенные формальности без таможенного досмотра", - отметил Сергей Тупальский.

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