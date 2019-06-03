В Киеве родители требуют увольнения директора школы №273 и грозят протестными акциями (фото, видео)

Директор школы - Виктор Калита - занимает свою должность со дня основания школы.

Родители учеников Специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы №273 города Киева просят мэра Виталия Кличко проверить, соответствует ли своей должности директор школы Виктор Калита.

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Как пишет “КиевVласть”, по информации Замглавы комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Сергея Паладия, на протяжении трех лет на ремонт учебного заведение было выделено 6,5 млн гривень, в этом году планируется выделение еще 4,5 млн гривень. При этом здание находится в запущенном состоянии и буквально разваливается. Возмущенные родители учеников грозят даже организовать протест, если нынешний руководитель школы останется на своей должности.

Паладий пожаловался Виталию Кличко на директора столичной школы №273, что на ул. Набережно-Корчеватской, 94-А в Голосеевском районе. В комиссию Киевсовета, которую представляет Паладий, обратилась инициативная группа родителей учеников школы. Родители сообщили депутату, что учреждение находится в запущенном состоянии, разваливается изнутри и снаружи, а папы и мамы вынуждены возить детей в другие школы Киева.

При этом, из городского бюджета на протяжении трех лет было выделено 6,5 млн гривень на ремонтные работы в этой школе. В этом году, по словам Паладия, планируется выделение еще 4,5 млн гривень. Несмотря на это, состояние школы не улучшается, а директор школы призывает родителей самостоятельно контролировать качество ремонтных работ.

Депутат подчеркнул, что родители обещают организовать протест, если директор школы не будет уволен. В связи с этим Сергей Паладий инициирует срочно провести проверку соответствия занимаемой должности директора школы с углубленным изучением украинского языка и литературы №273.

По информации сайта Управления образования Голосеевской РГА, должность директора Специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы №273 занимает Виктор Калита, который пребывает на этой должности со дня основания школы.

Отметим, что здание школы №273 не старое - 1988 года постройки, однако на его запущенное состояние жители Голосеевского района жалуются уже не один год. В районном Управлении образовании объяснили, что кровлю сделали некачественно еще во время строительства здания. В 2016 году, по информации UBR, в школе за 3 млн гривень ремонтировали спортзал, частично заменили окна, купили мебель, моющие средства и огнетушители.