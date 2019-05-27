На новом мосту в Киеве проверят все стеклянные фрагменты пола после выявленных поврежденных (фоторепортаж)

Мост через Владимирский спуск сейчас открыт для прогулок.

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве через Владимирский спуск проверят все фрагменты пола после выявленных поврежденных стеклянных поверхностей.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Защитную стекло-пленку, поврежденную накануне вандалами, уже меняют на новую. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимут и еще раз обработают герметиком», - отметил он.

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Мэр добавил, что «киевляне продолжают прогуливаться по нашему новому пешеходно-велосипедному мосту и любоваться видами с него».

Сегодня журналисты сообщили, что во время замены уже треснувших двух фрагментов «стеклянного» моста, который в субботу, 25 мая, торжественно открыл мэр Киева, обнаружены трещины уже на третьем фрагменте.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Кличко сообщил, что треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что стреляли.

В тот же день мост закрыли. Событие о повреждении элементов моста было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.