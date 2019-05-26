Виталий и Владимир Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста (видео)

70 квадратных метров пола смотровых площадок сделано из стекла.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили прочность стеклянного пола нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

Об этом председатель Киевской городской государственной администрации сообщил на своей странице в Twitter.

«Стеклянный пол опробовали!» – подписал видео мэр Киева.

Отметим, 70 квадратных метров пола смотровых площадок сделано из стекла. Для того, чтобы проверить прочность стеклянных констукций, Виталий Кличко, вместе со своим братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимиром несколько раз подпрыгнули. По словам мэра Киева такие нагрузки пол не пугают – 1 квадратный метр такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг.

«Стекло, которым обустроили пола смотровых площадок – тоже украинское. Оно – крепкое, я лично его испытал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста», – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, строительство пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки Дружбы народов продолжалось пять месяцев. Длина нового пешеходного моста – почти 212 метров. Новый переход опирается на четыре опоры – две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обеим сторонам моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой – 22 метра.