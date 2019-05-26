Кличко вместе с киевлянами принял участие в благотворительном "Пробеге под каштанами"

Также после пробега мэр вручил награды победителям пробега и поздравил киевлян с Днем города.

Мэр Киева Виталий Кличко дал старт и принял участие в 27-м благотворительном "Пробеге под каштанами". Он отметил, что принимает участие в “Пробеге под каштанами” не впервые и с радостью присоединяется к подобным акциям.

“Этот пробег стал уже для тысяч киевлян и для меня доброй традицией! Ибо мы с вами не представляем своей жизни без активного отдыха, без спорта и адреналина! А еще это - прекрасная возможность своим маленьким вкладом сделать мир лучше, а детям с врожденными пороками сердца дать шанс на жизнь и сделать их родителей счастливыми! Потому что мы участвуем в благотворительном забеге”, - сказал Кличко, который пробежал 5 километров, сообщает пресс-служба мэра.

Он поблагодарил каждого участника пробега, который решил приобщиться к благотворительности. Так, в этом году в «Пробеге под каштанами» принимают участие более 18 тысяч любителей спорта и неравнодушных людей.

Кличко отметил, что мероприятие – благотворительное. Участники делают свой вклад в спасение детей с врожденными пороками сердца. Собранные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

"Город, в котором спортивный мэр, должен быть здоровым и спортивным. Мне дали первый номер на забег, но я не буду соревноваться, а буду бежать сзади и наблюдать за действом. Желаю каждому сегодня получить большое удовольствие от занятий спортом. Ведь моя миссия как мэра - сделать город спортивным и счастливым", - добавил он.

Всего в программе «Пробега под каштанами» 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

Самой юной участницей пробега этого года стала 2-месячная девочка, с которой бежали ее родители, самым старшим - 78-летний мужчина.

Средства, собранные с участников пробега вслепую и пробега с собакой будут направлены на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В.П.Филатова НАМН Украины и Фонда «Happy Paw» на приобретение необходимых материалов в приют для животных, соответственно.

Также после пробега мэр вручил награды победителям пробега и поздравил киевлян с Днем города.

"Пробег под каштанами" – самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Происходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время "Пробега под каштанами", направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. За все 27 лет существования “Пробега под каштана” было собрано более 530 тысяч долларов для детей. Только в прошлом году – 2 млн грн.