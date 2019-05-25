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Кличко во время утренней пробежки поздравил киевлян с Днем города

17:09, 25 мая 2019
Киев
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Об этом в своем "Твиттере" сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Видео с поздравлением киевлян глава КГГА записал во время утренней пробежки.

«Идем сейчас по Аллее художников. Это становится действительно киевским Монмартром – много художников продают тут свои работы. Вскоре мы открываем пешеходный мост, который может стать сообщением для того, чтобы туристы приходили на эту улицу», – пояснил мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что недавно на Аллее художников прошла реконструкция – зона для прогулок была вымощена деревом, чтобы киевлянам и туристам было приятнее ходить. А в День Киева состоится открытие пешеходного моста от Владимирской горки к парку «Крещатый», что сделает Аллею художников еще более привлекательной для туристического маршрута столицы.

Напомним, ко Дню Киева городская власть подготовила 26 разнообразных спортивных, творческих и благотворительных событий, а изюминкой праздника станет концерт легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины. В программу также вошли два проекта – победителя Общественного бюджета: Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Солнечный каштанчик» и Фестиваль Radioday free open air.

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