Пол миллиона владельцев карточки киевлянина купили социальный хлеб по сниженным ценам – КГГА

Как известно, владельцы карточки киевлянина, в зависимости от льготной категории, получают скидку от 25% до 70%.

С момента запуска дифференцированных скидок на социальный хлеб в марте 2019 года владельцы карточки киевлянина свыше 463 660 раз воспользовались ею в сети ЧАО «Киевхлеб».

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Наибольшей популярностью сервис пользуется среди пенсионеров, они воспользовались скидкой 340 тысяч раз. Владельцы муниципальной карты без льгот – почти 100 тысяч раз.

Как известно, владельцы карточки киевлянина, в зависимости от льготной категории, получают скидку от 25% до 70%. Жители, которые пользуются муниципальной карточкой без льгот, имеют скидку 20%.

«С увеличением популярности сервиса мы совершенствуем систему работы терминалов оплаты в магазинах ЧАО «Киевхлеб». В частности, увеличиваем мощность серверов, что сделает более быстрым и удобным процесс оплаты. С момента запуска системы, в марте 2019 года, владельцы карточки киевлянина свыше 463 тысяч раз воспользовались ею в сети ЧАО «Киевхлеб» и получили скидки. Учитывая такую популярность, проводятся технические усовершенствования, чтобы ускорить работу терминалов вдвое и уменьшить очереди», – заявила Марина Хонда.

Сейчас во время оплаты муниципальной картой информация о ее владельце проверяется на двух серверах. Из-за этого возникает задержка в несколько секунд. Будущая версия системы будет работать с одним объединенным сервером, что уменьшит вероятность возникновения ошибок и вдвое ускорит работу терминалов. Впрочем, улучшить ситуацию удалось уже в этом месяце.

«Из-за технических задержек во время оплаты и ошибок в начислении скидок – в контакт-центр города Киева поступило около 300 обращений. Больше всего их было в апреле – 160. Благодаря усовершенствованию процессов и увеличению мощности серверов – система стала работать эффективнее. Так, в течение мая на линию 15-51 сообщили о 62 проблемах с карточкой. Наша задача – минимизировать ошибки и усовершенствовать систему, чтобы владельцы карточки киевлянина могли получать лишь качественные социальные услуги», – отметила Марина Хонда.

Обновленную систему сначала протестируют в отдельных киосках. Потом введут во всей сети.

Напомним, Киевская городская государственная администрация и ЧАО «Киевхлеб» в декабре 2018 года заключили Меморандум о сотрудничестве, согласно которому ЧАО «Киевхлеб» будет предоставлять скидки на батон, хлеб украинский и хлеб пшеничный владельцам карточки киевлянина.

Один владелец карты сможет приобрести со скидкой одну единицу продукции в день на выбор: батон «Фирменный» 0,5 кг, хлеб «Фирменный украинский» 0,95 кг или хлеб пшеничный «Фирменный» 0,65 кг. Такие меры введены с целью избежания возможности каких-либо спекуляций с использованием карты по скупке изделий большими партиями.