Благодаря позиции мэра и киевлян Почтовую площадь признали национальным памятником – КГГА

Решение о создании музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году.

Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о предоставлении статуса памятника национального значения "Участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади по категориям археологии и истории.

Однако город продолжит заниматься созданием там подземного музея. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

«Несмотря на то, что от сегодня это памятник национального значения и находится в компетенции Минкультуры, позиция жителей города и городского главы неизменны – музей на Почтовой должен быть создан! Конечно же, мы продолжим заниматься этим вопросом. Отдельная благодарность и поздравления всем неравнодушным и активным горожанам – именно благодаря вам, вашей настойчивости, чиновники приняли это решение», – подчеркнул Валентин Мондрыивский.

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Он добавил, что следующим шагом должно быть предоставление Министерством разрешения археологам Института археологии Киева НАН Украины на продолжение раскопок, их завершение, объявление международного конкурса на создание концепции музея и, в конце концов, создание музея.

«Город готов помогать, участвовать в работе по созданию музея. В том числе, и в части привлечения международных специалистов, ведь мы провели ряд встреч, среди которых и со специалистами известной лаборатории ARC Nucle art (Гренобль, Франция). И, кстати, надеюсь, что и парламент возьмет пример с Минкультуры и активизирует свою работу по принятию во втором чтении законопроекта № 8202, который направлен на ужесточение ответственности за разрушение памятников», – добавил заместитель председателя КГГА.

Напомним, решение о создании музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году.

Киев планирует использовать технологии лаборатории ARC Nucle art (Гренобль, Франция) для консервации артефактов, что уже обнаружены и будут найдены в дальнейшем во время раскопок на Почтовой площади.

21 июня 2018 года Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Решение «Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХІ-ХІХ вв.) на Почтовой площади в городе Киеве» и музеефикации объектов культурного наследия» поддержали 68 депутатов Киевсовета.

Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии» и проведения международного архитектурного конкурса.