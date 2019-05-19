Кличко рассказал о завершающем этапе работ на пешеходном мосту: "Объект будет впечатляюще красивым"
21:56, 19 мая 2019Киев
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Виталий Кличко проверил завершающий этап работ на пешеходном мосту
Мэр Киева Виталий Кличко прогулялся по столичному пешеходному мосту, который соединяет Владимирскую горку с Аркой дружбы народов, и проверил стеклянное покрытие.
Видео события политик выложил на своей странице в Facebook.
Кличко прошелся стеклянным покрытием моста, испытав его на прочность. Отметил, что «держит нормально», но «будут еще проверять».
«Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет впечатляюще красивым», – написал Виталий Кличко.
Как сообщалось, ранее Кличко опубликовал на своей странице видеозапись установки последнего пролета конструкции, показав финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов.
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