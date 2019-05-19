Кличко рассказал о завершающем этапе работ на пешеходном мосту: "Объект будет впечатляюще красивым"

Мэр Киева Виталий Кличко прогулялся по столичному пешеходному мосту, который соединяет Владимирскую горку с Аркой дружбы народов, и проверил стеклянное покрытие.

Видео события политик выложил на своей странице в Facebook.

Кличко прошелся стеклянным покрытием моста, испытав его на прочность. Отметил, что «держит нормально», но «будут еще проверять».

«Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет впечатляюще красивым», – написал Виталий Кличко.

Как сообщалось, ранее Кличко опубликовал на своей странице видеозапись установки последнего пролета конструкции, показав финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов.