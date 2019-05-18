"Чтим память невинных жертв безжалостного тоталитаризма": Кличко прокомментировал депортацию крымских татар

Кличко отметил, что за несколько дней советская власть вывезла из родных домов почти 200 тыс. крымских татар и других жителей Крыма.

Сегодня Украина чтит память жертв депортации крымскотатарского народа 1944 года. Об этом на своей странице в соцсети написал киевский городской председатель Виталий Кличко. "75 лет назад в этот день началось выселение крымских татар из Крыма в Среднюю Азию и на Урал. За несколько дней советская власть вывезла из родных домов почти 200 тыс. крымских татар и других жителей Крыма. По дороге в ссылку и в течение года уничтожили 30 тыс. людей! А затем пытались уничтожить историческую память о великой трагедии. И мы помним! И мы чтим память невинных жертв безжалостного тоталитаризма. И сегодня мы убеждены: у Украины нет другого пути, чем движение в Европу. Нет другого выбора, чем демократические европейские ценности. Ибо там, где высшая ценность - человек и его права, не случается таких трагедий", - написал мэр Киева.

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