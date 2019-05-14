Количество участников энергоэффективной программы «70 на 30%» увеличилось на 95 домов – КГГА

За четыре года из городского бюджета на энергомодернизацию жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 млн грн, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122,7 млн грн.

Еще в 95-ти жилых домах ОСМД/ЖСК, которые победили в 2018-2019 годах в конкурсах проектов по реализации энергоэффективных мероприятий на условиях софинансирования «70 на 30%», проведут соответствующие работы.

Их перечень утвержден распоряжением КГГА № 805.

В частности, в жилых домах утеплят фасады, модернизируют и заменят внутридомовые инженерные сети, реконструируют тепловые пункты, установят новые индивидуальные теплопункты, заменят двери в местах общего пользования, теплоізолюють и капитально отремонтируют крыши, заменят окна на энергосберегающие и др.

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Напомним, программу «70/30» введено в Киеве еще 2014-го. Она предусматривает методику софинансирования: 70% стоимости работ оплачивает город, 30% – жители.

За четыре года из городского бюджета на энергомодернизацию жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 млн грн, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122,7 млн грн. В течение последних четырех лет на условиях софинансирования (70/30) в киевских многоэтажках реализовано более 300 энергоэффективных проектов. В нынешнем году по результатам конкурса победителями признаны еще 168 участников.

За счет программы в домах устанавливают и реконструируют индивидуальные тепловые пункты, утепляют фасады, заменяют освещение на энергоэффективное, осуществляют замену входных дверей и окон в коридорах.

Энергоэффективные мероприятия дают возможность сократить потребление энергоресурсов в жилищном фонде, привлечь жителей к экономному отношению к собственным домам и поощрить к созданию объединений совладельцев многоквартирного дома. Так, индивидуальные тепловые пункты сокращают потребление энергоресурсов на 40-60%, а экономия объемов потребления энергоресурсов может составлять от 20 до 60%.