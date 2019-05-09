Участники акции в Киеве с лозунгами «фашизм не пройдет» пришли в парк Вечной Славы (фото, видео)

Участники шествия скандируют российские пропагандистские лозунги: «Фашизм не пройдет!», «Спасибо за Победу!» и «Спасибо деду за победу!».

В Киеве несколько тысяч участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» колонной отправились от станции метро «Арсенальная» к парку Вечной Славы.

Как передает корреспондент УНИАН, во главе колонны идут народные депутаты Нестор Шуфрич, Вадим Новинский и Евгений Мураев.

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В акции принимают участие преимущественно люди пожилого и среднего возраста. Они несут цветы а также портреты, как они утверждают, своих родственников - участников Второй мировой войны.

Участники шествия скандируют российские пропагандистские лозунги: «Фашизм не пройдет!», «Спасибо за Победу!» И «Спасибо деду за победу!».

Следует также отметить, что на акции нет ни одного государственного флага. УНИАН заметил только подростка с желтыми и синими шариками.

Также кто-то из участников акции несет воздушные шарики черного и оранжевого цветов, что, вероятно, символизирует запрещенную к использованию «георгиевскую ленточку».

Пока каких-либо инцидентов на акции не возникало.