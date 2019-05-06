За месяц в Киеве демонтировали 1161 рекламную конструкцию – КГГА

В течение 2018 года в Киеве было демонтировано 16 805 рекламных конструкций.

В течение апреля в столице демонтировано 1161 незаконное рекламное средство (РЗ), среди которых 720 единиц демонтировали их владельцы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, демонтированы следующие типы РК в количестве: баннер – 322; вывеска – 270; электронное табло – 8; конструкция на крыше – 17; кронштейн – 107; лайтпостер, отдельно стоящий – 7; лайпостер на фасаде – 1; флаг, флажок – 6; телевизионный экран на фасаде – 1; временная выносная специальная конструкция – 108; тумба отдельно стоящий – 49; холдер – 91; щит на фасаде – 12; щит отдельно стоящий – 161.

В КГГА напомнили, что в течение 2018 года в Киеве было демонтировано 16 805 рекламных конструкций. В течение марта в столице демонтировано 1604 незаконные рекламные средства.

Сообщается, что реформа в сфере размещения рекламы внедряется благодаря Правилам размещения рекламных средств в городе. Киеве. Правила размещения рекламных средств основаны на пяти принципах: безопасность, комфорт, эстетичность, законность и доступность.

Кроме того, чтобы исключить размещение наземных РЖД в хаотичном порядке, определены конкретные места – точки для их монтажа, запрещено ряд типов РЗ вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендерів тому подобное.

Правила уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры. Большое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП. В размещении рекламных конструкций должна использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими (сити-лайтами) от 40 метров и до 150 метров между большими (билбордами).

Справочно.

Отчетность о работе КП «Киевреклама» можно получать по ссылке: http://www.kievreklama.kiev.ua/demontazh/. Также на сайте коммунального предприятия можно проверить законность той или иной рекламной конструкции и присоединиться к проекту «Я – инспектор».

Кроме того, на сайте Управления по вопросам рекламы КГГА каждый день обновляется информация относительно включения в приказ о демонтаже рекламных средств. С соответствующим перечнем можно ознакомиться по ссылке. Также на сайте КП «Киевреклама» возможно просмотреть состояние любой рекламной конструкции (какие действия были совершены в отношении РЖД: направлены требования включены в приказ и ожидают демонтаж) по этой ссылке.