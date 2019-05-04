Кличко вместе с Тайсоном, Льюисом и Холифилдом присоединился к благотворительному мероприятию «Ночь чемпионов»
Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению президента WBC Маурисио Сулеймана принял участие в благотворительном мероприятии «Ночь чемпионов» в Лас-Вегасе, США.
Об этом городской голова сообщил в видеоролике, опубликованном на его Facebook.
«Находясь в соединенных штатах, получил приглашение от президента WBC принять участие в благотворительном вечере, на котором собираются все чемпионы», – отметил Кличко.
В комментарии под видео он написал, что Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Ленокс Льюис, Оскар Де Ла Хоя и другие легенды бокса собрались на благотворительный вечер, чтобы собрать средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.
«И, поскольку нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию. Также не смог не воспользоваться возможностью и сделал презентацию Киева, предложив лот (на благотворительном аукционе, – ред.) – экскурсию нашим городом», – рассказал мэр украинской столицы.
Напоследок Виталий Кличко обратил внимание на то, что после Конгресса WBC в Киеве, который прошел осенью 2018 года по его приглашению, на всех эмблемах этой боксерской организации начали на переднем плане изображать наибольшим именно флаг Украины.