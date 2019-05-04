Кличко вместе с Тайсоном, Льюисом и Холифилдом присоединился к благотворительному мероприятию «Ночь чемпионов»

Виталий Кличко обратил внимание на то, что после Конгресса WBC в Киеве, который прошел осенью 2018 года по его приглашению, на всех эмблемах этой боксерской организации начали на переднем плане изображать наибольшим именно флаг Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению президента WBC Маурисио Сулеймана принял участие в благотворительном мероприятии «Ночь чемпионов» в Лас-Вегасе, США.

Об этом городской голова сообщил в видеоролике, опубликованном на его Facebook.

«Находясь в соединенных штатах, получил приглашение от президента WBC принять участие в благотворительном вечере, на котором собираются все чемпионы», – отметил Кличко.

В комментарии под видео он написал, что Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Ленокс Льюис, Оскар Де Ла Хоя и другие легенды бокса собрались на благотворительный вечер, чтобы собрать средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

«И, поскольку нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию. Также не смог не воспользоваться возможностью и сделал презентацию Киева, предложив лот (на благотворительном аукционе, – ред.) – экскурсию нашим городом», – рассказал мэр украинской столицы.

Напоследок Виталий Кличко обратил внимание на то, что после Конгресса WBC в Киеве, который прошел осенью 2018 года по его приглашению, на всех эмблемах этой боксерской организации начали на переднем плане изображать наибольшим именно флаг Украины.