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Кличко вместе с Тайсоном, Льюисом и Холифилдом присоединился к благотворительному мероприятию «Ночь чемпионов»

15:38, 04 мая 2019
Киев
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Кличко в США принял участие в благотворительном вечере

Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению президента WBC Маурисио Сулеймана принял участие в благотворительном мероприятии «Ночь чемпионов» в Лас-Вегасе, США.

Об этом городской голова сообщил в видеоролике, опубликованном на его Facebook.

«Находясь в соединенных штатах, получил приглашение от президента WBC принять участие в благотворительном вечере, на котором собираются все чемпионы», – отметил Кличко.

В комментарии под видео он написал, что Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Ленокс Льюис, Оскар Де Ла Хоя и другие легенды бокса собрались на благотворительный вечер, чтобы собрать средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

«И, поскольку нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию. Также не смог не воспользоваться возможностью и сделал презентацию Киева, предложив лот (на благотворительном аукционе, – ред.) – экскурсию нашим городом», – рассказал мэр украинской столицы.

Напоследок Виталий Кличко обратил внимание на то, что после Конгресса WBC в Киеве, который прошел осенью 2018 года по его приглашению, на всех эмблемах этой боксерской организации начали на переднем плане изображать наибольшим именно флаг Украины.

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Теги: #Киев#Виталий Кличкопогода в Киеве