Сегодня из-за футбольного матча могут ограничить работу столичного метро

Ограничения могут быть введены на станциях "Олимпийская", "Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Сегодня, 4 мая, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в центральном матче 25-го тура чемпионата Украины "Динамо" в Киеве принимало "Шахтер". Встреча завершилась вничью.