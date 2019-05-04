Сегодня из-за футбольного матча могут ограничить работу столичного метро
09:45, 04 мая 2019Киев
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Ограничения могут быть введены на станциях "Олимпийская", "Льва Толстого" и "Дворец спорта".
Из-за футбольного матча в Киеве могут ограничить работу метро / фото УНИАН
Сегодня, 4 мая, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля в центральном матче 25-го тура чемпионата Украины "Динамо" в Киеве принимало "Шахтер". Встреча завершилась вничью.
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