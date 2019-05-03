Правоохранители задержали злоумышленника, обокравшего храм на Оболони

Общая сумма похищенного имущества составляет 33 тысячи гривень.

Правоохранители задержали злоумышленника, обокравшего помещение храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на столичной Оболони.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, им оказался 37-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Читайте такжеВ Киеве задержали мошенника, укравшего квартиру у пенсионерки

Вечером 14 апреля он проник в храм через окно и украл из церковной ювелирной лавки 25 серебряных цепочек, 30 серебряных крестиков, 2 серебряные ложки, 20 серебряных колец, 10 святых образов, 10 золотых крестиков, денежные средства в сумме 400 гривен и две книги «Евангелие». Общая сумма похищенного имущества составляет 33 тысячи гривен.

«В тот день мужчина находился на службе в храме и детально рассмотрев, где лежат ювелирные изделия и денежные средства, решил их украсть», - отметили в прокуратуре.

Мужчину задержали на территории города Фастова во время попытки сбыть украденное церковное имущество.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества (кража) совершенного повторно, соединенное с проникновением в иное помещение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.