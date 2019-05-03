В Киеве построят центр защиты животных с ветбольницей, гостиницей и приютом для кошек и собак - КГГА

Всего в центре защиты животных будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

В Дарницком районе на улице Автопарковая построят центр защиты животных. Соответствующий проект строительства утвержден распоряжением КГГА № 732.

В технико-экономических показателях проекта учтены экспертный отчет общества с ограниченной ответственностью «Украинская межрегиональная строительная экспертиза».

В частности, предусмотрено четыре пусковых комплекса. Во время первого, в течение 17-ти месяцев, запланировано возвести 4-этажную ветеринарную лечебницу, рассчитанную на одновременный прием 55 котов и 108 собак, карантинный блок на 3 этажа (с гаражами) на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию и котельную.

В течение 8-ми последующих месяцев должны обустроить отель, вместимостью на 38 собак и 22 кошки. В третью пусковую очередь построят приют для 120 кошек, а в четвертую очередь – вольеры для содержания 547 собак.

Всего в центре защиты животных будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

Финансирование работ будет продолжаться в пределах показателей, предусмотренных Перечнем объектов строительства (реконструкции), который предполагается финансировать в 2019 году за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы.