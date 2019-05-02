Кличко показал, как укрепляется склон возле филармонии, который разрушался долгие годы (видео)
На аварийных склонах около Национальной филармонии Украины проводятся работы по укреплению.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в социальной сети Facebook.
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«Идет укрепление склонов. Более 400 свай будут поддерживать горку, которая постепенно съезжает. На протяжении последних 20 лет здание филармонии находится в аварийном состоянии», – прокомментировал видео мэр.
По его словам, рабочие проводят укрепление опасного склона согласно проекту.
«Так что работы идут не только по строительству нового пешеходно-велосипедного моста, но и по укреплению горки, на которой находится Арка дружбы народов и филармония», – сообщил Виталий Кличко.
Напомним, что Киевская администрация на Владимирской горке и в парке «Крещатый» проводит установку подпорных стен и укрепление склонов.
Раньше мэр поручил научно-исследовательскому институту разработать проект по укреплению этих участков. По нему рядом с Национальной филармонией будут установлены 400 буронабивных свай и 4 подпорные стенки. Все работы проводятся согласно графику и полностью соответствуют строительным нормам и стандартам.