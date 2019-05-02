Кличко показал, как укрепляется склон возле филармонии, который разрушался долгие годы (видео)

Киевская администрация на Владимирской горке и в парке «Крещатый» проводит установку подпорных стен и укрепление склонов.

На аварийных склонах около Национальной филармонии Украины проводятся работы по укреплению.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в социальной сети Facebook.

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«Идет укрепление склонов. Более 400 свай будут поддерживать горку, которая постепенно съезжает. На протяжении последних 20 лет здание филармонии находится в аварийном состоянии», – прокомментировал видео мэр.

По его словам, рабочие проводят укрепление опасного склона согласно проекту.

«Так что работы идут не только по строительству нового пешеходно-велосипедного моста, но и по укреплению горки, на которой находится Арка дружбы народов и филармония», – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, что Киевская администрация на Владимирской горке и в парке «Крещатый» проводит установку подпорных стен и укрепление склонов.

Раньше мэр поручил научно-исследовательскому институту разработать проект по укреплению этих участков. По нему рядом с Национальной филармонией будут установлены 400 буронабивных свай и 4 подпорные стенки. Все работы проводятся согласно графику и полностью соответствуют строительным нормам и стандартам.