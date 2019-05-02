В Киеве до 12 мая частично перекроют Воздухофлотский путепровод

С 2 по 12 мая будет проводиться ремонт деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.

В Киеве с сегодняшнего дня частично ограничили заезд на Воздухофлотский путепровод с улицы Борщаговской. Об этом сообщает КК «Киевавтодор» на cвоей странице в Facebook.

«Сегодня начинаются работы по ремонту деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод», - говорится в сообщении.

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Также сегодня пройдут ремонтные работы на мосту через реку Десенка. Отмечается, что в течение праздничных выходных дорожники максимально пытались использовать эти дни для проведения ремонтов искусственных сооружений.

«В круглосуточном режиме работы проводились на участках Южного мостового перехода, моста имени Патона, Северном мосту, мосту через реку Десенка, моста Метро через Русановский пролив, путепроводе на Харьковском шоссе через железнодорожные пути», добавили в компании.