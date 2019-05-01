Владимирскую горку основательно укрепят, чтобы спасти разрушающуюся много лет Филармонию – эксперт

По словам эксперта, активно об опасном положении здания заговорили в 2008 году

Владимирскую горку основательно укрепят, чтобы спасти разрушающееся много лет здание Филармонии.

Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий в социальной сети Facebook.

«Вы знали, что Национальная филармония Украины в Киеве уже 40 лет была под угрозой разрушения? Причиной этому была опасная оползневая ситуация на Владимирской горке и в Хрещатом парке. Десятилетиями эта проблема почему-то никого не интересовала. И только за последние годы Киевская администрация провела первоочередные работы, благодаря которым удалось спасти здание. И сейчас в планах – основательно укрепить оползнеопасные склоны, чтобы окончательно обезопасить строение», – пишет эксперт.

По его словам, активно об опасном положении здания заговорили в 2008 году. Правда, тогда городские власти больше переживали за участок земли, чем за само здание. Да и борьба за спасение выглядела как перепалка на страницах различных СМИ, вместо проведения реальных работ.

«Но после Революции Достоинства положение вещей, к счастью, изменилось. В нынешней горадминистрации, видимо, понимают, что Филармония – это, в первую очередь, историческое здание и его нужно беречь. Недаром при реконструкции Владимирской горки в прошлом году была установлена защита от оползней. Если бы не она – через несколько лет парк и его окрестности просто начали бы «плыть». Сейчас же разработан и уже начинает внедряться проект по укреплению участка непосредственно возле филармонии, чтобы зданию уже точно ничего не угрожало. Склон тут основательно усилят, чтобы забыть об этой проблеме в принципе», – продолжает политолог.

Эксперт считает, что нельзя оставить одно из знаковых строений города без внимания.

«Это все хорошо, конечно, но вот чего я не могу понять – как так может быть, что на протяжении нескольких десятилетий чиновникам было плевать на здание, которое у многих киевлян и гостей столицы ассоциируется с городом? Плевать на историю, музыку, даже на то, что оползни повлияют на уличное движение и могут угрожать жизни и здоровью киевлян? Радует, что сейчас ситуация идет на поправку, но вопросы к прошлой власти остаются...» – резюмирует Алексей Голобуцкий.