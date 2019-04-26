Роботы играют в футбол, соревнуются в сумо, устраивают гонки и спасают мир — в Киеве пройдет фестиваль ROBOTICA

1-2 июня в Киеве состоится семейный фестиваль инноваций и современных технологий ROBOTICA. Тысячи детей от 3 лет смогут сконструировать мир будущего.

В 19-м павильоне киевского ВДНХ гостей ждут виртуальная реальность, баттлы роботов, робогонки, робофутбол и даже битва дронов. В программе фестиваля, который в этом году пройдет в Украине уже в 11-й раз, национальный отбор на Всемирную олимпиаду World Robot Olympiad (WRO) — одну из крупнейших олимпиад мира по робототехнике. За право представлять Украину будут соревноваться 2500 юных изобретателей. В этом году тема — Smart Cities (Умные города). Конкурсанты построят более 600 роботов, которые в будущем смогут создавать умный транспорт, менять энергосистемы города, прокладывать умные сети и искать альтернативные источники энергии. В программе также архитектурный конкурс, мастер-классы от организатора проекта STEM-школы INVENTOR и выставка-конкурс творческих работ из LEGO. В ней сможет принять участие любой ребенок, для этого нужно заполнить форму по ссылке http://bit.ly/robotica-contest.

«Лозунг нынешнего фестиваля — Future Now, — рассказывает основательница ROBOTICA Оксана Стоецкая. — Ведь здесь можно уже сегодня заглянуть в будущее, увидеть, что нас ждет через несколько лет. А главное — убедиться, какие талантливые в Украине дети! Каждый год к нам приезжает более 15 000 детей со всей страны. Есть дети и подростки от 3 до 15 лет, есть молодежь от 15 до 25, учителя, ученые, архитекторы, студенты, которые изучают ІТ, нано- и биотехнологии. Посмотреть, как они создают будущее прямо сейчас, значит пережить невероятные эмоции и поверить, что в Украине все будет хорошо».

Всеукраинский STEM-фестиваль образовательных инноваций и современных технологий ROBOTICA

Киев, 1-2 июня, ВДНХ, 19-й павильон (территория Кураж Базар).

Больше о фестивале можно узнать на сайте www.robotica.in.ua

Инновационный партнер фестиваля: LENOVO, Windows 10

Партнеры фестиваля: LEGO, Будинок іграшок