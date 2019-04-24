К Пасхе отдельные категории социально незащищенных киевлян получат материальную помощь - КГГА

Размер помощи составляет от 250 до 500 гривень.

Одноразовая адресная материальная помощь будет оказана отдельным категориям социально незащищенных киевлян по случаю празднования Пасхи.

Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Она отметила, что среди получателей помощи, в частности, и временно внутренне перемещенные лица, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

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По словам Марины Хонды, размер помощи составляет от 250 до 500 грн. Наибольшая сумма адресной выплаты – 500 грн – предназначена детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека или попечительство.

По 260 грн доплаты получат:

лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которым государство выплачивает социальные пенсии;

лица-получатели социальной помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»;

неработающие пенсионеры, размер пенсии которых (с учетом добавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат, установленных законодательством) по состоянию на 01.01.2019 не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

250 грн к Пасхе предусмотрено для:

лиц, которые получают компенсации за предоставление социальных услуг;

лиц, получающих ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лиц, которые получают ежемесячную денежную помощь на основании проживания с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии требует постоянного постороннего ухода, на уход за нии.

Такие выплаты от столичной госадминистрации профинансированы на выполнение городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам на 2019-2021 годы».

Марина Хонда отметила, что лицам, которые одновременно относятся к нескольким из перечисленных категорий, выплатят одну помощь – большего размера. А если приобретатель единовременной адресной социальной помощи не получил денежные средства по причинам, не зависящим от него, или в случае смерти получателя, материальная помощь будет оказана членам его семьи.