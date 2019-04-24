На мосту от Владимирской горки до Арки дружбы народов установлен последний пролет - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов.

Столичный глава опубликовал видеозапись установки последнего пролета конструкции на своей странице в Facebook.

«Оказывается, у строителей мостов тоже есть традиция с разбиванием бутылки. Это делают, когда устанавливают последний прогон и мост «замыкается», – подписал ролик Кличко.

Отметим, на видео попали кадры финальной стадии строительства. Рабочие успели не только установить последний пролет моста, но и традиционно разбить бутылку игристого.

Идее создания этого моста уже около ста лет, но активные работы начались совсем недавно. Согласно проекту, пешеходный мост соединит две туристические зоны – Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста составит 210 метров, а перекрытие смотровых площадок будет выполнено из стекла. Также планируется обустройство велодорожки.

За ходом строительства Виталий Кличко следит лично и оперативно информирует киевлян о состоянии нового моста. Кстати, мэр контролирует также выполнение работ на Шулявском путепроводе и Подольско-Воскресенском мосту.

Напомним, в 2019 году мэрия Киева представит обновленными Пейзажную аллею и Аллею художников. Большой туристический маршрут по столице будет идти к новому пешеходному мосту, открытие которого запланировано на День Киева.