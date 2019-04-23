КГГА предупредило о текущем ремонте дорог во всех районах Киева

Дорожники начали текущие работы по заливке трещин покрытием, что позволяет предупредить преждевременное разрушение дорог и продлить срок их эксплуатации.

Кроме того, гидротехнические службы предприятий корпорации продолжают работы по поддержанию ливнесточной системы города в надлежащем состоянии. Как напомнили в УК «Киевавтодор», бригада гидротехников является неотъемлемой составляющей каждого дорожно-эксплуатационного предприятия. Всего на балансе предприятий, входящих в состав корпорации, находится почти 30 тыс. единиц водостоков и 14 тыс. единиц смотровых колодцев, что составляет ориентировочно 30% ливневой системы столицы.

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