КГГА предупредило о текущем ремонте дорог во всех районах Киева
19:15, 23 апреля 2019Киев
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Дорожники начали текущие работы по заливке трещин покрытием, что позволяет предупредить преждевременное разрушение дорог и продлить срок их эксплуатации.
Во всех районах столицы продолжается текущий ремонт дорог - КГГА / kyivcity.gov.ua
Кроме того, гидротехнические службы предприятий корпорации продолжают работы по поддержанию ливнесточной системы города в надлежащем состоянии.
Как напомнили в УК «Киевавтодор», бригада гидротехников является неотъемлемой составляющей каждого дорожно-эксплуатационного предприятия. Всего на балансе предприятий, входящих в состав корпорации, находится почти 30 тыс. единиц водостоков и 14 тыс. единиц смотровых колодцев, что составляет ориентировочно 30% ливневой системы столицы.
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