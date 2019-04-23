В Киеве завтра из-за футбола могут изменить график работы несколько станций метро

После окончания игры возможны ограничения на вход пассажиров на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В Киеве завтра возможны изменения в работе нескольких станций метро в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

Так, перед началом футбольного матча возможны ограничения (в случае необходимости - закрытие) станции метро «Олимпийская» на вход. После окончания игры возможны ограничения на вход пассажиров на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В «Киевском метрополитене» отмечают, что такие меры вводятся из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.