Ремонты в Киеве будут проходить с учетом потребностей маломобильных групп и людей с инвалидностью - КГГА

Особое внимание в этом году будет сосредоточено на проектировании работ с учетом потребностей маломобильных групп и людей с инвалидностью на нескольких объектах Киева.

Актуальные нормы доступности городских объектов для людей с инвалидностью и маломобильных лиц должны быть учтены при реконструкции или ремонте, которые запланированы в ближайшее время в Киеве.

На этом настаивает заместитель председателя КГГА Марина Хонда, которая возглавляет городской Комитет по вопросам доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Заместитель главы городской администрации отметила, что особое внимание в этом году будет сосредоточено на проектировании работ на таких объектах, как:

Вокзальная площадь Центрального железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» (капитальная реконструкция назначена на 2020-2021 годы);

Дарницкий железнодорожный вокзал и прилегающие остановки транспорта;

подземные переходы группы станций метро «Святошин» и территория вокруг них;

бордюры у станции метро «Минская»;

тротуары возле станции метро «Лесная»;

лестничные пролеты от Печерского спуска к станции метро «Кловская»;

пешеходные переходы на проспекте В. Лобановского и улицы Большой Васильковской;

остановки общественного транспорта («Институт химии» на Харьковском шоссе, «Институт им. Бакуля» на улице Автозаводской);

путепровод на примыкании проспектов Космонавта Комарова и Леся Курбаса;

остановка станция скоростного трамвая «Гната Юры»;

светофор на перекрестке ул. Малышко и Дарницкого бульвара (в целом озвучат около 100 светофорных объектов);

перекресток с оживленным движением транспорта и интенсивным потоком пешеходов (проспект Правды – улица Вышгородская, возле которого расположена специализированная школа-интернат) и тому подобное.

«Безбарьерная среда – признак человечности общества. Прислушиваться к потребностям тех, кому тяжелее – общественно важно», – отметила Марина Хонда во время заседания рабочей подгруппы Комитета.

Она напомнила, что в конце прошлого года были презентованы новые государственные строительные нормы относительно доступности Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Эти нормы уже вступили в силу. ДБН.2.2-40:2018 «Инклюзивность зданий и сооружений» обязательны к исполнению. В них приведены все необходимые технические характеристики устройства элементов безбарьерности, в частности:

пандусов, специальных подъемников и других средств доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

тактильной напольной плитки, информационных таблиц и обозначений шрифтом Брайля, других визуальных элементов и аудиопокажчиков для людей с нарушениями зрения;

дублирование важной звуковой информации текстами, организации сурдоперевода, использование систем звукоусиления для людей с нарушениями слуха и другие важные изменения.

Каким образом эти нормы учтут во время запланированных коммунальных ремонтов и реконструкций в Киеве выясняли во время заседания рабочей подгруппы Комитета по вопросам доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

В частности, речь шла о переоборудовании и ремонте пешеходных переходов, установке тактильных выпуклых элементов или тактильно-направляющих дорожек в проходах к станциям метро и остановкам общественного транспорта, переоборудование самих остановок, реконструкции путепроводов и станций наземного скоростного транспорта, восстановление ограничительных линий вдоль посадочных платформ на центральных станциях метрополитена, понижение уровня бордюрной плитки, озвучка светофорных объектов и тому подобное.

Среди прочего, Комитет рассмотрел пожелания Киевской городской организации Украинского общества слепых и ходатайства депутатов Киевского городского совета относительно учета потребностей людей с инвалидностью.

Рабочая группа Комитета заслушала отчеты ответственных исполнителей. По большинству объектов определены объем необходимых работ, их стоимость, по некоторым – установлен срок выполнения. По другим назначены выездные заседания рабочей подгруппы Комитета для определения и уточнения определенных деталей. Контрольное совещание – через 2 недели.