Взрывчатку в здании киевского Центрального железнодорожного вокзала не обнаружили

Полицейские задержали 29-летнего нетрезвого псевдоминера, который сообщил о взрывчатке.

Взрывчатку в здании Центрального железнодорожного вокзала в столице не обнаружили.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. «Правоохранители провели проверку объекта, никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На момент осмотра эвакуировали 950 человек», - сказано в сообщении.

Полицейские установили и задержали псевдоминера в Киевской области. Им оказался 29-летний житель пгт Калиновка. Как выяснилось, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Сейчас с ним общаются следователи.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столичном главке милиции сообщили, что правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала, из здания эвакуировали пассажиров и работников вокзала.