Аноним сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Из здания эвакуировали пассажиров и работников вокзала.

Столичные правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала, из здания эвакуировали пассажиров и работников вокзала.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. «В полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали пассажиров и работников. Правоохранители проводят тщательный осмотр здания и прилегающей к территории», - сказано в сообщении.

Отмечается, что информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После проверки событию будет присвоена соответствующая правовая квалификация.